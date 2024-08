Gen. Jarosław Gromadziński złożył odwołanie do premiera od decyzji SKW pozbawiającej go dostępu do informacji niejawnych - poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Informację potwierdził także sam generał, który dodał, że czeka na decyzję KPRM. O wszczęciu postępowania wobec generała i odwołaniu go ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu resort obrony poinformował pod koniec marca.