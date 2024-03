Nowy obowiązek wszedł w życie. Odczujemy to wszyscy

Obowiązek blokowania SMS-ów od oszustów przez firmy telekomunikacyjne stał się faktem. Od 25 marca 2024 roku przedsiębiorcy podłączeni do systemu wymiany wzorców i nadpisów stworzonego przez CSIRT NASK muszą blokować fałszywe SMS-y zgodnie ze wskazanym wzorcem.

Nowy obowiązek wszedł w życie. Jak działa blokada?

Co istotne, zgodnie z ustawą wykaz jest aktualizowany przez CSIRT NASK przynajmniej raz w miesiącu. W przypadku wykreślenia podmiotu publicznego z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), CSIRT NASK usuwa wpis z wykazu.

Regulacje wprowadzane przez rząd to jedna z form walki z phishingiem, czyli działaniem polegającym na podszywaniu się np. pod instytucję publiczną w celu nakłonienia danej osoby do udostępnienia swoich danych osobowych. Szczególną formą rzeczonego działania jest smishing - do wyłudzania danych oszuści wykorzystują wiadomości SMS.