Facebook będzie dostępny tylko do 23:00?

Facebook dostępny dla dzieci do godziny 23.00 to na razie propozycja. Z tą wyszła partia Liberałów, która razem z Umiarkowaną Partią Koalicyjną oraz Chrześcijańskimi Demokratami tworzy w Szwecji rządzącą koalicję. Dlatego pomysł blokady dziecięcej należy wziąć na poważnie. Tym bardziej, że rewolucja wykracza daleko poza granice Szwecji. Politycy chcą, aby media społecznościowe zgłosić do Parlamentu Europejskiego jako mające krzywdzący wpływ na dzieci. To byłby pierwszy krok, ponieważ w postulacie padły inne propozycje rozwiązań. Reklama

Blokada Facebooka od godz. 23.00 dotyczyłaby najmłodszych. Zgodnie z regulaminem popularnej platformy, konto na nim mogą zakładać osoby, które ukończyły 13. rok życia. Doświadczenie wskazuje jednak, że z Facebooka korzystają młodsi użytkownicy. Praktyka pokazuje, że w Europie wystarczy podać nieprawdziwą datę swoich urodzin, by bez przeszkód korzystać z tego medium. Stąd propozycja, by blokada Facebooka została wzięta na poważnie także przez inne kraje Europy.

Szwedzcy Liberałowie, proponując, by blokada Facebooka oraz innych mediów społecznościowych obejmowała dzieci po godzinie 23.00, wskazują jednocześnie odpowiedzialność za jej wprowadzenie na barki samych rodziców. Ostateczna decyzja, czy zablokować Facebooka własnym dzieciom należałaby do opiekunów. Jak wyglądałoby w praktyce wprowadzenie takiego "szlabanu" - nie wiadomo, ale można się domyślać, że byłaby to jedna z opcji dostępna na telefonie jak w Blokady Rodzicielskiej.

Blokada Facebooka. Skąd taki pomysł?

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się publikacje potwierdzające stwierdzenie, że media społecznościowe szkodzą dzieciom. Z jednej strony alarmują o tym naukowcy. Według uczonych z Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill w USA dzieciom, które kompulsywnie przeglądają media społecznościowe, zmienia się sposób, w jaki ich mózgi reagują na otaczający świat. Nieletni stają się nadwrażliwi na informacje zwrotne od swoich rówieśników. Potwierdzają to badacze z brytyjskiego The Lancet Child & Adolescent Health. Korzystanie z mediów społecznościowych przekłada się również na problemy z cyberprzemocą i zaniechaniem ćwiczeń fizycznych. Reklama

Szkodliwość mediów społecznościowych z drugiej strony opisują również dziennikarze. W 2021 roku korespondenci "The Wall Street Journal" dotarli do raportu i niepublikowanych badań Facebooka na temat destrukcyjnego wpływu, jaki Instagram ma na nastoletnich użytkowników. Jak się okazało, znakomita część badanych nastolatków przyznała, że korzystanie z portalu pogorszyło ich problemy związane m.in. z wizerunkiem własnego ciała, depresją, czy niepokojami. Doszło nawet do tego, że amerykańscy senatorowie otwarcie skrytykowali działania Facebooka, oskarżając firmę o zmierzanie do uzależniania dzieci od swoich produktów.

Wnioski naukowców oraz dziennikarzy prowadzą naturalnie do pomysłu blokady mediów społecznościowych. Rozwiązanie szwedzkich polityków, by zablokować Facebooka od godziny 23.00, ma także inne źródło. Nie od dziś wiadomo, że ekrany smartfonów oraz duża ilość niebieskiego światła mają szkodliwe następstwa w postaci zaburzeń snu. Jego brak prowadzi z kolei do zaburzeń lękowych, a blokada Facebooka czy innych mediów społecznościowych miałaby być na nie sposobem. Reklama

Część komentatorów porównuje pomysł Liberałów do istniejącego w Szwecji Systembolaget. Ten ma zniechęcić obywateli do nadmiernego spożywania alkoholu. Blokada Facebooka pełniłaby identyczną funkcję, ale wśród najmłodszych i dotyczyłaby mediów społecznościowych. Na ewentualne wprowadzenie ograniczeń trzeba jednak jeszcze poczekać.

W Polsce obecnie trwają konsultacje nad wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych w szkołach. Pomysł ten został oficjalnie przedstawiony władzom przez Instytut Spraw Obywatelskich, który wystosował list otwarty do rządzących w celu wprowadzenia zmian dotyczących uczniów w polskich szkołach. O wprowadzenie takich ograniczeń od lat zabiegają również sami nauczyciele. Na razie bezskutecznie.