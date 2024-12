Niższe 800 plus w dwóch sytuacjach. Wtedy ZUS wypłaci mniej pieniędzy

W takim przypadku ZUS ustala kwotę świadczenia poprzez podzielenie jej przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu, a następnie pomnożenie wyniku przez liczbę dni kalendarzowych, za które wsparcie przysługuje. Co więcej, uzyskana kwota jest zaokrąglana do 10 groszy w górę.

Drugim przypadkiem, gdy 800 plus zostaje pomniejszone, jest sytuacja sprawowania opieki naprzemiennej w porównywalnych okresach . Jeśli rodzice są rozwiedzeni, w separacji lub rozłączeniu, to każdemu z nich przysługuje wówczas świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc .

Jak już zostało wcześniej wspomniane, świadczenie wychowawcze zostało podniesione 1 stycznia - z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 800 zł miesięcznie. Pomimo tego, wiele osób zastanawia się, czy w przyszłym roku jest możliwa ponowna podwyżka 800 plus. Inflacja może wpływać na realną wartość programu - jak wskazał "Fakt", w ciągu 10 miesięcy, które upłynęły od momentu podniesienia świadczenia, realna wartość 800 plus skurczyła się do 768 zł.