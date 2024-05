Silne burze wracają w środę do Polski. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla osób przebywających w centralnej i wschodniej części kraju. Niewykluczone, że z powodu nawałnic w niektórych miejscach dojdzie do podtopień.

Alert RCB: Niebezpieczne burze w Polsce

W trakcie burz na tych terenach miejscami opady deszczu wyniosą od 30 mm do 40 mm , lokalnie około 50 mm . Pojawią się też silne porywy wiatru do 80 km/h , punktowo do 90 km/h . Lokalnie, może też padać grad .

RCB radzi odbiorcom, by w miarę możliwości nie opuszczali domów oraz by śledzili komunikaty pogodowe. Specjaliści zalecają również by stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa: