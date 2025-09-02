Bon senioralny to świadczenie w formie usług opiekuńczych finansowanych przez państwo. Nie będzie miał zatem formy pieniężnej. Jego głównym celem jest zapewnienie osobom starszym profesjonalnego wsparcia w codziennych sprawach. W grę wchodzi zrobienie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, czy pomoc w utrzymaniu higieny.

Program ma odciążyć rodziny seniorów oraz zwiększyć dostępność opieki w całym kraju. Wśród warunków jest to, aby rodziny seniorów były aktywne zawodowo. Do tej pory tego typu wsparcie było przyznawane głównie na poziomie gmin, w ramach pomocy społecznej. Liczba godzin i zakres wsparcia różniły się często w zależności od miejsca zamieszkania. Bon senioralny ma wprowadzić jednolite zasady w całej Polsce.

Bon senioralny nie dla wszystkich. Kryteria dochodowe

Program wchodzi w życie 1 stycznia 2026 roku. Skierowany jest do osób, które ukończyły 75 lat i mają niezaspokojone potrzeby w codziennym funkcjonowaniu. Bon przysługuje seniorom, którzy nie mogą liczyć na codzienną pomoc ze strony bliskich z powodu ich aktywności zawodowej.

Wniosek o jego przyznanie składa zstępny, na przykład dziecko lub wnuk seniora. Musi być jednak aktywny zawodowo, zatrudniony na etacie, umowie-zleceniu lub prowadzić działalność gospodarczą czy rolniczą.

Aby otrzymać bon, senior będzie musiał spełniać kryteria dochodowe. Będą one rosły z każdym rokiem i wyniosą odpowiednio:

2026 r. - do 3 500 zł brutto (łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym);

2027 - do 4 000 zł;

2028 - do 4 500 zł;

od 2029 - do 5 000 zł.

Osoba składającej wniosek, czyli zstępny seniora, oprócz tego, że powinien być aktywny zawodowo, również musi spełniać kryteria dochodowe. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego limit wynosi równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia (9332 zł brutto), nie może być jednak niższy niż minimalne wynagrodzenie. W gospodarstwie wieloosobowym pułap dochodów nie może przekroczyć trzykrotności pensji minimalnej (13 998 zł brutto).

Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy i ich bliscy?

Wysokość bonu senioralnego wyniesie maksymalnie 2150 zł miesięcznie, w zależności od liczby godzin przyznanej opieki. Najwyższa kwota oznacza 50 godzin profesjonalnej opieki. Program nie łączy się z innymi usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminy.

Oznacza to, że jeśli senior korzysta dziś z pomocy opiekunki przyznanej przez ośrodek pomocy społecznej, w momencie wejścia w życie bonu ta forma wsparcia zostanie zastąpiona nowym systemem bonowym.

Wyjątkiem pozostaje dodatek pielęgnacyjny, który nadal będzie przysługiwał i można go pobierać równolegle z bonem. To oznacza, że seniorzy nie stracą żadnego świadczenia pieniężnego. Zmieni się tylko sposób finansowania usług opiekuńczych.

Jak się starać o bon senioralny?

Wnioski o przyznanie bonu senioralnego będzie można składać od 1 stycznia 2026 w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania seniora. Można to zrobić osobiście lub elektronicznie, jednak zawsze wymagana będzie zgoda samego seniora. Po złożeniu dokumentów gmina przeprowadzi ocenę potrzeb.

Specjalny kwestionariusz pomoże określić, jakiego rodzaju i w jakim wymiarze wsparcie jest konieczne. Na tej podstawie przyznawana jest liczba godzin usług opiekuńczych, od 12 do maksymalnie 50 godzin miesięcznie.

Bon przyznawany będzie na rok, po czym konieczna jest ponowna weryfikacja sytuacji seniora. Niewykorzystane środki w danym miesiącu przepadają i nie można ich kumulować ani zamieniać na gotówkę. Program nie łączy się też z innymi świadczeniami opiekuńczymi, z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego.

