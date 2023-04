Wizz MultiPass ma zapewnić klientom zablokowanie cen biletu oraz bagażu, które są zależne m.in. od popularności danego kierunku, dnia wylotu, pory roku, na okres sześciu miesięcy.

W ramach abonamentu klient otrzyma na konto tokeny, które będzie mógł wymienić na bilet.

Wizz MultiPass. Program pilotażowy w dwóch krajach

Wizz MultiPass to rozwiązanie, które testowane będzie wyłącznie w Polsce i we Włoszech (tam obejmie jednak wyłącznie loty krajowe - red.).

"Cieszymy się, że możemy wprowadzić nowy, długo oczekiwany produkt dla naszych klientów podróżujących z Polski. Usługa WIZZ MultiPass to świetna okazja dla osób często podróżujących, aby zapewnić sobie dostęp do najlepszych cen bez względu na porę roku. Wierzymy, że dzięki innowacyjnemu produktowi nasi pasażerowie z Polski będą mieli jeszcze więcej możliwości podróżowania do swoich ulubionych destynacji lub odkrywania nowych i zmiany destynacji co miesiąc z abonamentem" - mówi w komunikacie cytowanym przez portal pasazer.com Alexandra Avadanei, Chief Revenue Officer w Wizz Air.



Wizz Multi Pass. Ile będzie kosztował abonament na loty?

Subskrypcja po zakupie będzie obowiązywała przez pół roku. Każdego miesiąca zostanie pobrana stała opłata. Prawdopodobnie klienci będą mogli wybrać jeden z pakietów, który będzie odpowiadał ich potrzebom.

Zakup lub przedłużenie abonamentu będzie możliwe pierwszego dnia miesiąca. Pierwszy lot będzie możliwy od piątego dnia miesiąca.

Cena WIZZ MultiPass nie jest znana. Usługa będzie dostępna od 1 maja.