Awanturowali się na pokładzie. Piotr i Paweł nie polecieli do Chicago

Oprac.: Jan Manicki WIADOMOŚCI LOKALNE

Straż Graniczna otrzymała zgłoszenie o dwóch pasażerach awanturujących się na pokładzie samolotu z Warszawy do Chicago. Na miejscu okazało się, że bracia - Piotr i Paweł - nie mogą dojść między sobą do porozumienia i nie stosują się do poleceń załogi. Mężczyźni zostali wyprowadzeni z samolotu i przewiezieni do placówki Straży Granicznej.

Zdjęcie 43-letni Paweł i 42-letni Piotr zostali wyprowadzeni z pokładu samolotu / Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto / Getty Images