- Dziś w społeczeństwie, a przynajmniej w jego konserwatywnej części jest chęć tworzenia czegoś nowego, nowej wizji dla Polski . I tym razem zdecydowaliśmy się na pierwszą wielką konferencję w końcu października, a więc za trzy miesiące - też w Katowicach, w tym samym miejscu co poprzednio. Ale to nie będzie finał, tylko będzie to start operacji , która ma przygotować program i mobilizować ludzi, pokazywać, że Polska może być rządzona inaczej i problemy mogą być rozwiązywane - dodał Kaczyński.

Jako inny problem, którym należy się zająć w trakcie prac nad programem, polityk wymienił reakcję na to, "co się stało w ciągu ostatnich 18 miesięcy".

Wezwał również wszystkich zwolenników partii, by w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta przybyli do Warszawy. - 6 sierpnia - dzień zaprzysiężenia - mogłoby się wydawać, że wszystkie sprawy zostały wyjaśnione, ale oni kombinują dalej. Dlatego obecność tego dnia jest ogromnie ważna i to jest zadanie na dziś. Trzeba być tego dnia w Warszawie. Ten początek rzeczywistej kadencji Prezydenta Karola Nawrockiego musi być czymś wielkim i pokazać, że to było prawdziwe zwycięstwo - powiedział.