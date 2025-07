Zmiany, które zaproponował Karol Nawrocki, polegają na z waloryzowaniu emerytur zawsze o minimum 150 zł każdego roku . Co więcej, wskaźnik waloryzacji będzie zawsze wyższy od wskaźnika inflacji . Prezydent elekt w czasie swojej kampanii wyborczej zapewniał również, że już pierwszego dnia urzędowania złoży do Sejmu odpowiedni projekt ustawy w tej sprawie .

Powyższe oznacza jednocześnie, że aktualnie prognozowana kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej i renty rodzinnej już od 2026 roku wzrosłaby do 2028,91 zł. Wynika to z faktu, że podwyżka opiewałaby na zagwarantowane przez prezydenta 150 zł. To znacznie więcej niż obecne prognozy na marzec 2026 roku.