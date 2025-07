- Taką propozycję złożyliśmy publicznie. To nie jest nic tajemniczego i ta propozycja wciąż leży na stole. Ale politycy obecnej koalicji wciąż, przynajmniej Trzeciej Drogi, nie są na to gotowi - podsumował europoseł PiS.

Na początku czerwca prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że wynik wyborów prezydenckich, które wygrał Karol Nawrocki, to "czerwona kartka" dla obecnego rządu i zaproponował powołanie apolitycznego rządu technicznego , złożonego ze specjalistów. Zaapelował jednocześnie do wszystkich sił politycznych, aby poparły tę inicjatywę. Politycy innych partii, w tym także opozycyjnej Konfederacji, ocenili wtedy, że propozycja ta jest bezprzedmiotowa .

W sprawie spotkania w mieszkaniu Adama Bielana głos zabrał w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński, który przyznał, że spotkał się z marszałkiem Sejmu. - Jeżeli chodzi o mnie, to nie będę mówił, że nie rozmawiałem, ale ponieważ mówiliśmy w pełnej dyskrecji (...) nie będę jej przerywał. Na pewno nie były to sprawy te, co do których niektórzy się domyślają - powiedział.