Donald Tusk reaguje po tajemniczym spotkaniu Szymona Hołowni z PiS

"Utrzymanie koalicji jest trudne, ale możliwe, podobnie jak przebudowa rządu i uzgodnienie strategii, która pozwoli przejść do ofensywy po przegranej w wyborach prezydenckich" - stwierdził w sobotę premier Donald Tusk we wpisie na platformie X. Jak dodał, "zrealizuje to zadanie".