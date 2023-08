Reporter telewizji Polsat News Bryan Kasprzyk otrzymał od Prokuratury Krajowej krótkie oświadczenie, z którego wynika, że służby, z uwagi na dobro śledztwa, nie udzielają szczegółowych informacji co do zakresu i przedmiotu prowadzonego postępowania.

Incydenty na kolei. Polsat News: Wśród zatrzymanych policjant

Do zatrzymania dwóch mężczyzn doszło w niedzielę. Jak przekazano są to 29- i 24-latek. W mieszkaniu, które funkcjonariusze przeszukali, odnaleziono sprzęt, który miał posłużyć im do nadawania sygnału radio-stop, co sprawiło, że na Podlasiu w niedzielę zatrzymano dziewięć pociągów.