IKZE to skrót od Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Należy do jednego z trzech filarów systemu emerytalnego w naszym kraju. Przypomnijmy - w pierwszym znajdują się ZUS oraz OFE, a w drugim PPE oraz PPK. Trzeci filar to indywidualne produkty, które umożliwiają każdemu budowanie dodatkowych oszczędności emerytalnych. Jednym z nich jest właśnie IKZE. W jego ramach konto może otworzyć każdy, kto skończył 16 lat.

Jak działa IKZE?

IKZE można prowadzić w różnych formach. Dostępne jest samodzielne inwestowanie za pośrednictwem rachunku maklerskiego, odkładanie pieniędzy w banku na rachunku oszczędnościowym lub kupno obligacji Skarbu Państwa.

W ramach IKZE można także inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego można gromadzić oszczędności wyłącznie samodzielnie. To oznacza, że nie można mieć wspólnego IKZE, na przykład z żoną/mężem.

Czy IKZE się opłaca? Główną zachętą do wyboru tego rodzaju oszczędzania na emeryturę jest fakt, że wpłaty dokonywane na IKZE można odliczyć w deklaracji podatkowej PIT od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Dzięki temu można zapłacić niższy podatek dochodowy. Co jeszcze ważne, wygenerowane na takich kontach zyski z tytułu inwestowania wpłat nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych.

Co jeszcze bardzo istotne z punktu widzenia przyszłego emeryta, IKZE podlega limitom wpłat. Ustawodawca wprowadził odgórny limit maksymalnej wpłaty. Wynosi on tyle, co 1,2-krotność przeciętnego, prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce. Wyższe limity wpłat na IKZE obowiązują dla samozatrudnionych. Wynoszą one tyle, co 1,8-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Jaki limit IKZE 2025? Limity wpłat w górę

Limit IKZE w 2025 roku wyniesie 10407,60 zł. Mowa tu o "zwykłym" koncie zabezpieczenia emerytalnego. To o ponad 1000 zł więcej niż w roku 2024. Z kolei limit IKZE dla przedsiębiorców w 2025 roku został podniesiony do kwoty 15611,40 zł. To z kolei oznacza, że możliwość wpłaty maksymalnej wzrosła o ponad 1500 zł.

Dobra informacja dla zastanawiających się nad oszczędzaniem na emeryturę to fakt, że limity wpłat na IKZE zostaną zwiększone w 2026 roku. Podczas specjalnej konferencji prasowej taką informację przekazał minister finansów Andrzej Domański. To niejedyne zmiany na horyzoncie możliwych sposobów oszczędzania.

Rząd pracuje nad nowymi instrumentami, które ułatwią inwestowanie zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i indywidualnym. Wśród nich są fundusze ETF. Te to fundusze notowane na giełdzie. ETF-y to gotowe koszyki np. akcji, obligacji czy surowców.

Większe limity wpłat na IKZE zostały zapowiedziane obok wprowadzenia większej przewidywalności rynku dla inwestorów. Ministerstwo Finansów zamierza wdrożyć m.in. zasadę, według której przymusowe umorzenia akcji będzie traktowane zawsze jako strata podatkowa. Dodatkowo mechanizm tzw. auto-enrollmentu w PPK ma być lepiej wykorzystywany, by więcej osób mogło aktywnie uczestniczyć w tym programie. Podczas konferencji Domański zapewniał także, że rząd ograniczy podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.