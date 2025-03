Początek każdego roku związany jest z rozliczeniem podatkowym. Obok obowiązku podatkowego, który spada na barki podatników, w polskim prawie przewidziany jest również zapis o uldze podatkowej. To preferowane przez państwo sytuacje, których końcowym efektem jest zmniejszenie wysokości podatku PIT.

W praktyce to zmniejszenie wysokości kwoty podatku. Z perspektywy płatnika bardzo opłacalne, dlatego składając deklarację, warto uwzględnić ulgi. Tych jest długa lista, a jedna z nich to ulga mieszkaniowa. Na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Ulgi podatkowe 2025: Czy od podatku można odliczyć zakupiony sprzęt AGD?

Ulga mieszkaniowa to jedna z ulg podatkowych i dotyczy osób, które poniosły wydatki związane z celami mieszkaniowymi. Nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Jej zastosowanie ogranicza się do osób, które osiągnęły przychód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia i przeznaczyły ten przychód na cele mieszkaniowe w określonym terminie. Cele mieszkaniowe, które są zapisane w ustawie, to na przykład zakup sprzętów czy wyposażenie domów.

Czy od podatku można odliczyć zakupiony sprzęt AGD? Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, sprzęt AGD wpisuje się w wyposażenie domu, dlatego można go odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej. Mowa tu o zakupie czy instalacji sprzętów na niekomercyjne cele mieszkaniowe. Jaki sprzęt AGD można odliczyć od podatku? W ramach ulgi mieszkaniowej można odliczyć zakup:

kuchenki gazowej

kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej

płyty indukcyjnej lub płyty ceramicznej

piekarnika

zmywarki

pralki i lodówki (w zabudowie lub wolnostojących)

Zakupiony sprzętu AGD to nie wszystko, co można obliczyć. W ustawowej definicji celów mieszkaniowych ulgi mieści się także kupno szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką. Ulga mieszkaniowa pozwala także na odliczenie oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego. W tym także taśm LED i oczek halogenowych.

Obok sprzętu AGD odliczyć można także zakup okapu. Jeżeli zmienialiśmy wystrój naszej kuchni, to ulga mieszkaniowa pozwala również na zapłacenie mniejszego podatku za kupno mebli w zabudowie, czy mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią. Odliczyć można także te wykonane na indywidualne zlecenie, czyli szafy wnękowe i pawlacze.

Ulga podatkowa umożliwia również odliczenie zabudowy garderoby. Co ważne podkreślenia, ulga nie obejmuje drobnych urządzeń AGD jak ekspresy do kawy, czajniki elektryczne, czy tostery.

Ulga mieszkaniowa 2025. Kto może odliczyć zakupiony sprzęt AGD?

Choć można odliczyć zakupiony sprzęt AGD, to jest to opcja skierowana do konkretnej grupy osób. Ulga mieszkaniowa działa bowiem wobec osób, które poniosły wydatki na cele mieszkaniowe, z zastrzeżeniem jednak, że wspomniane wydatki dotyczyły sprzedaży nieruchomości. Mówiąc ściślej, chodzi o osoby, które sprzedały np. mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia i sprzedaż nie nastąpiła w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Zakupu sprzętu AGD nie będzie można odliczyć, jeśli podatnik w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości ponownie ją sprzeda. Wtedy trzeba zapłacić podatek:

"Zgodnie z wydaną interpretacją podatkową, jeżeli zakupiona przez podatnika nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem 5 lat, nabywca powinien zapłacić 19-proc. podatek od dochodu z jej sprzedaży (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT)" - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Ulga mieszkaniowa pozwala na pomniejszenie podatku, jeżeli w ciągu 3 lat pieniądze ze sprzedaży nieruchomości zostaną wydane na własne cele mieszkaniowe. Tu w grę wchodzą zakup innej nieruchomości, w której podatnik zamieszka lub przeprowadzi jej remont czy przebudowę. Dlatego też wydatki brane pod uwagę w uldze mieszkaniowej to budowa, rozbudowa lub remont mieszkania, ale także nabycie gruntu. Oprócz tego brane pod uwagę są wydatki związane ze spłatą kredytu, obsługa notarialna, wymiana podłóg, okien czy drzwi.

Jak urząd skarbowy liczy okres pięciu lat? Chcąc odliczyć sprzęt AGD w ramach ulgi mieszkaniowej w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku, 5 lat jest liczone od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył tę nieruchomość. Z kolei w innych przypadkach czas ten jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub nabycie do niej praw. W praktyce oznacza to, że jeśli kupno nieruchomości nastąpiło w lutym 2024 r., to 5 lat będzie liczone od stycznia 2025 r. i upłynie po 31 grudnia 2029 r.

