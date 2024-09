IMGW: Będą mgły i burze

Ograniczające widzialność do 200, a miejscami do 100 metrów mgły pojawiają się na południu kraju . Po kilku godzinach jednak znikną.

Bardziej nieprzyjemnym zjawiskiem będą burze , które przyniosą opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie również grad . Tym burzom może też towarzyszyć porywisty wiatr, osiągający do 75 km/h .

Pogoda nie będzie przyjemna

W ciągu dnia najchłodniej będzie na terenach podgórskich (od 17 do 19 stopni) oraz na północy i zachodzie: do 20 st. C. Najcieplej będzie na południowym zachodzie (do 24 stopni Celsjusza), jednak tam z powodu burz nie wszędzie będzie to można w pełni docenić.