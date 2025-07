- Nagłe odejście Rafała jest dla nas wszystkich ogromnym wstrząsem i stratą, z którą trudno się pogodzić. Był on ważną częścią naszego zespołu - osobą zaangażowaną, serdeczną i zawsze gotową do wsparcia - wspomina Artur Potocki, Prezes Zarządu Interii.

- Trudno go było wyprowadzić z równowagi, o co akurat całkiem łatwo w przypadku wydawania strony głównej. A Rafał nawet sprzeczał się z redaktorami z ogromną delikatnością - mówi Małgorzata Żyłko z zespołu wydawców strony głównej Interii. - Zaskoczył mnie, gdy niedawno wygadał się, że w przeszłości był wojem, brał udział w historycznych rekonstrukcjach. Na ostatnim urlopie odwiedził te miejsca wojowania, choć, jak sam się śmiał, jest już wojem na emeryturze. Ciężko sobie go wyobrazić z mieczem, bo głównie kojarzy mi się z dobrocią i wielkim sercem. Ogromna strata, już nie napisze do mnie na timsach, żeby mu czegoś popilnować, bo wychodzi na moment - dodaje.

Z kolei Mirosław Ząbkiewicz, również wydawca w Interii, wspomina, że skromnością, poczuciem humoru i gotowością do pomocy Rafał w naturalny sposób łatwo zjednywał sympatię. - Był niezwykle pogodny. Zawsze można było na niego liczyć w pracy, ale zapamiętam go przede wszystkim jako życzliwego i serdecznego człowieka. Po prostu dobrego człowieka. Na dźwięk tych słów zawsze będę miał przed oczami Rafała - dodaje.

- Nie wierzę, że go już nie będzie - mówi Bartek Rumieńczyk, kolega Rafała z czasów pracy w Onecie. Opowiada: "Nie dalej jak przed weekendem rozmawialiśmy ze wspólną przyjaciółką na naszej grupce, jak zawsze żartowaliśmy sobie, wyśmiewając rozdęte ego polskiego dziennikarstwa. Rafał miał mocno krytyczne podejście do tej branży oraz alergię na kit i grafomaństwo, nie zachwycało go byle co, nie ekscytował się nadętymi wpisami dziennikarzy na social mediach, drażniło go ich ą, ę oraz odkrywanie koła na nowo. Sam był redaktorem sumiennym, dokładnym, ambitnym. Dlatego tak bardzo cieszyłem się, gdy dostał pracę w Interii. Miałem wrażenie, jakby odżył, jakby znów zachciało mu się sprawdzać teksty, poprawiać błędy, redagować. Myślę, że wreszcie poczuł się doceniony. Rafał, co Ty narobiłeś?".