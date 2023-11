Swoich sił 24-latka próbowała także w produkcjach telewizyjnych. Udział wzięła w programie "Projekt Lady" w TVN i to właśnie wtedy zaczęła być szerzej rozpoznawalna. Występowała również w serialach emitowanych na antenie tej stacji. Zagrała w "Szkole" i "Pułapce". Na swoim koncie ma także jedną współpracę muzyczną, w ramach której wraz z Kamilem Kossakowski stworzyła utwór "Wyrąbane".

Nie żyje gwiazda TikToka Patrycja Widera. Miała 24 lata, była ciężko chora

2 listopada informowała, że miała 10 procent szans na przeżycie, a dzień później opublikowała na Instagramie post, w którym napisała, iż nie wiedziała, że "to, co się z nią dzieje, jest tak poważne". Poinformowała wtedy, że "jest bardzo chora" i czeka ją długie leczenie". Nie przekazała jednak, co jej dolega i dlaczego jest hospitalizowana.