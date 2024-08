"Bardzo smutna wiadomość, w wieku 64 lat zmarł nasz kolega senator PiS IX i X kadencji Jerzy Czerwiński" - napisał. Podkreślił, że zapamięta go jako "wielkiego patriotę, człowieka wielkiej uczciwości, skromności i ogromnej pracowitości". "Jurku spoczywaj w pokoju" - zakończył Pęk.

Jerzy Czerwiński nie żyje. Były senator PiS miał 64 lata

- On potrafił się zatracić w pracy. Nie odbierał wtedy telefonu. Mimo tego ta cisza zaczęła być podejrzana. W końcu zapadła decyzja, by do niego pojechać i wejść - przekazał w rozmowie z portalem Grzegorz Peczkis (PiS).