Ile zarabiają górnicy? Dodatki, 14. pensja, deputat węglowy... A to jeszcze nie wszystko

Górnicze pensje

W kopalniach pracuje ok. 134 tys. górników (stan na 2021 rok), a według Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie wynosi 7 180 złotych. W praktyce jednak sama pensja opiewa na znacznie niższą kwotę, a połowę końcowego wynagrodzenia stanowić mogą dodatki do pensji.

Wysokość płacy zależy przede wszystkim od spółki działającej w polskim przemyśle węglowym, w której zatrudniony jest pracownik. Różne stawki proponują Katowicki Holding Węglowy, Kompania Węglowa, Polska Grupa Górnicza czy Jastrzębska Spółka Węglowa, która znana jest z wypłacania najwyższych wynagrodzeń oraz świadczeń. Pensja górnika jest także uzależniona od stażu jego pracy, od przedziału wiekowego, w jakim się on znajduje, również od dni wykonywania przez niego pracy (weekendy oraz święta są lepiej opłacane), a także od charakteru pracy, jaką wykonuje (płaca górnika przodowego będzie wyższa).

Ile zarabiają górnicy? Dodatki do pensji

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego górnicy mogą liczyć na dodatki do swoich pensji - będą to premie, dodatki zmianowe (za tzw. nocki), czy dodatki stażowe oraz specjalne dodatki dla przodowego.

Górnicy wykonują pracę w warunkach szkodliwych, a z tego tytułu przysługuje im bonusowa kwota. W zależności od stopnia zagrożenia lub szkodliwości mogą też ubiegać się o dodatek za pracę w niebezpiecznych warunkach.

Pracujący pod ziemią mogą także liczyć na nagrody z okazji Dnia Górnika (potocznie nazywanego Barbórką), a także na 14. pensję, dodatki przeznaczone na pomoce szkolne dla dzieci oraz dodatki wakacyjne.

Górnik w miesiącu, w którym ukończy 15-letni staż pracy otrzymuje również jednorazowy dodatek wynoszący 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Po tym okresie jego pensja może także wzrosnąć o 60 proc. Górnik, który przepracował 20 lat może liczyć na dodatek w postaci 100 proc. swojej miesięcznej pensji.

Pracownikom kopalni przysługuje również deputat węglowy, a jego wymiar określany jest indywidualnie przez poszczególne spółki przemysłu energetycznego. W Polskiej Grupie Górniczej roczny przydział węgla wynosi osiem ton. Jeżeli górnik nie potrzebuje surowca, może ubiegać się o ekwiwalent pieniężny - w bieżącym roku w PGG wynosił on 765,55 złotych za tonę węgla.

Dodatki inflacyjne dla górników

W 2022 roku górnicze organizacje związkowe podjęły rozmowy ze spółkami w sprawie dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników. W związku z inflacją oraz zagrażającym kryzysem energetycznym w okresie jesienno-zimowym, niektórzy górnicy musieli wykonywać pracę w zwiększonym wymiarze godzin - w celu zaspokojenia potrzeb prace produkcyjne organizowane będą we wszystkie dni wolne od pracy.

W lipcu bieżącego roku spółka PGG po rozmowach ze związkowcami przyznała pracownikom kopalni jednorazowy dodatek wynoszący, w zależności od charakteru pracy, od 4000 do 6400 złotych brutto. We wrześniu 2022 roku PGG ponownie zdecydowało się na wypłacenie jednorazowych rekompensat inflacyjnych, które wynosiły tyle samo, co w lipcu.

Przedstawiciele związków zawodowych podjęli także rozmowy w sprawie dodatków inflacyjnych z innymi spółkami węglowymi, m.in. Węglokoksem. Jastrzębska Spółka Węglowa już na początku lipca informowała o podjęciu decyzji dotyczącej wypłacenia pracownikom jednorazowych nagród wynoszących od 13 do 19 tys. złotych brutto.

Klaudia Michalak