Nie możesz się dostać do lekarza? Spróbuj w TPK. Dostaniesz receptę i zwolnienie

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu umożliwia uzyskanie dostępu do niezbędnej opieki zdrowotnej. Za sprawą systemu możesz skonsultować się z lekarzem wtedy, gdy tego potrzebujesz. Nawet po zamknięciu gabinetu, w nocy, czy w weekendy i święta. Wyjaśniamy, co to jest TPK, jaki numer wybrać i kiedy można dzwonić.

Zdjęcie Teleplatforma Pierwszego Kontaktu: Nie możesz się dostać do lekarza? Spróbuj w TPK / 123RF/PICSEL