Nowa akcja ZUS. Będzie wiadomo, kto musi dopłacić. Ciebie też to dotyczy?

Kto dostanie informację z ZUSu? Jaką drogą zostanie dostarczona?

Dlaczego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje informację jedynie do ponad 3 milionów płatników, podczas gdy ubezpieczonych w ZUS jest ponad 13 milionów Polaków? Wynika to z faktu, że informacje o stanie rozliczeń na kontach płatników składek dotyczą jedynie pracodawców, a nie każdego pracownika, od którego pensji odprowadzane są ubezpieczenia społeczne.

Komunikaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą jednak przekazywane listownie. ZUS wykorzysta do tego celu swoją Platformę Usług Elektronicznych. To właśnie po zalogowaniu się do PUE ZUS płatnik będzie mógł sprawdzić stan swojego konta za 2022 rok.

Stan rozliczenia — niedopłata, saldo zerowe, nadpłata. Co zrobić z rozliczeniem z ZUS?

W przypadku zauważenia na swoim koncie niedopłaty płatnik ma dwie możliwości:

jednorazową spłatę zadłużenia,

rozłożenie spłaty na raty.

W drugim przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Dodatkowo można skontaktować się z doradcą ds. ulg i umorzeń.

Najbardziej klarowna jest sytuacja, gdy na koncie widnieje informacja o saldzie zerowym. W takim przypadku płatnik nie musi nic robić, oprócz dalszego płacenia składek.

Na koncie może wystąpić również nadpłata składek. W takiej sytuacji płatnik ma dwie możliwości:

zredukować kwotę najbliższej stawki,

wystąpić o zwrot nadpłaty.

Jeśli płatnik chce wystąpić o zwrot nadpłaty musi wypełnić wniosek RZS-P. Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika ZUS.

