"Nie mamy zamiaru". Jasna deklaracja minister zdrowia po decyzji Trumpa

W poniedziałek Donald Trump zdecydował o wyjściu USA ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wśród powodów tego posunięcia Trump wymienił "niewłaściwe zarządzanie pandemią COVID-19".

Minister Leszczyna: Nie mamy zamiaru występować z WHO

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Izabela Leszczyna została poproszona o skomentowanie postanowienia prezydenta Donalda Trumpa.

- To autonomiczna decyzja USA, trudno ją komentować. WHO jest organizacją dbającą o zdrowie, organizującą cały szereg konferencji i spotkań. Pewnie nadal będzie to robiło. - oceniła minister zdrowia. Reklama

- Dla mnie osobiście cały szereg badań prowadzonych przez WHO jest ważny i potrzebny. To decyzja USA. My nie mamy zamiaru występować z WHO - poinformowała Leszczyńska.

Donald Trump: WHO nas oszukiwało

Decyzja Waszyngtonu oznacza według prawa wstrzymanie wszelkich płatności do organizacji oraz opuszczenie jej za 12 miesięcy.

Jak podaje Reuters, Stany Zjednoczone płaciły najwięcej na rzecz WHO, ok. 18 proc. jej budżetu.

W sprawie decyzji Trumpa WHO wydała komunikat. Zaznaczyła, że "z żalem przyjmuje informację o zamiarze wycofania się Stanów Zjednoczonych z organizacji".

"Przez ponad siedem dekad WHO i USA uratowały niezliczone życia i chroniły Amerykanów i wszystkich ludzi przed zagrożeniami dla zdrowia. Razem zakończyliśmy ospę prawdziwą i razem doprowadziliśmy polio na skraj eradykacji. Amerykańskie instytucje przyczyniły się do członkostwa w WHO i skorzystały z niego" - podkreślono w komunikacie.

"Nie możemy doczekać się zaangażowania się w konstruktywny dialog, aby utrzymać partnerstwo między USA a WHO, dla dobra zdrowia i dobrego samopoczucia milionów ludzi na całym świecie" - napisano. Reklama

