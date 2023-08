Sławomir Mentzen mówił Wirtualnej Polsce w marcu, że "chciałby, by normalne było, że rodzic może dać dziecku klapsa" .

- Co do zasady klaps ma dyscyplinować, więc musi być nieprzyjemny. Z badań wynika, że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane - mówił Mentzen. Już wtedy został zapytany, na jakie konkretnie badania się powołuje. - Nie pamiętam teraz. Musiałbym sprawdzić - odrzekł.

Do sprawy wrócił "Fakt", który ponownie zapytał prezesa Nowej Nadziei o kwestię karania dzieci klapsem i o analizę, do której wówczas polityk się odnosił.

- Nie pamiętam, czytałem je (badania - red.) już jakiś czas temu, nie mam w głowie wszystkich badań. Jest zupełnie oczywiste, że jeżeli dziecko w żaden sposób nie jest wychowywane i robi to, co chce, to najpewniej nie wyrośnie zbyt dobrze - powiedział Mentzen.