Nauczyciele dostaną więcej. Chodzi o odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej, wsłuchując się w głos związków zawodowych, planuje w przyszłym roku szkolnym zmiany.

Jak wyjaśnia Interii MEN, zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego mają mniej korzystne odprawy emerytalno-rentowe niż zatrudnieni w tych samych szkołach pracownicy administracji i obsługi. Reklama

Dlatego też resort edukacji proponuje zmianę art. 87 Karty Nauczyciela, która te odprawy dla pracowników szkół ujednolici.

"Po wprowadzeniu zaproponowanych zmian, wszyscy pracownicy zatrudnieni przez jednego pracodawcę, w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych, będą otrzymywali odprawę z tego tytułu na tych samych zasadach" - informuje Interię MEN.

Prawie 50 tys. zł brutto dla nauczyciela

W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nauczycielowi - tak jak pracownikom samorządowym - przysługiwać ma jednorazowa odprawa w wysokości:

- po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;

- po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;

- po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Obecnie zasady są takie: nauczyciel, który przepracował mniej niż 20 lat otrzymuje odprawę dwumiesięczną, a ten, który pracował lat co najmniej 20 - trzymiesięczną.

Jak wylicza portalsamorzadowy.pl, dla nauczyciela dyplomowanego z 20-letnim stażem wynagrodzenie to co najmniej 7098 zł brutto (5915 zł brutto pensji zasadniczej oraz dodatek za staż pracy w wysokości 1183 zł brutto). "Jeśli dodamy do tego, powiedzmy, 1000 zł brutto w postaci dodatków: motywacyjnego, za wychowawstwo oraz wynagrodzenia za nadgodziny, to ta kwota może wynieść ok. 8100 zł brutto lub więcej (oczywiście to tylko założenie, bo pomijając wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy, pozostałe składniki wynagrodzenia są różne w poszczególnych placówkach samorządowych i poszczególnych nauczycieli)" - czytamy. Reklama

Taki nauczyciel, według wyliczeń portalu, odchodząc dziś na emeryturę otrzyma odprawę w wysokości 24 300 zł brutto. Jeśli poczeka na wprowadzenie zapowiadanych przepisów podwoi tę kwotę i może otrzymać nawet 48 600 zł brutto.

Blisko 100 tys. nauczycieli uprawnionych do świadczeń emerytalnych

MEN podkreśla, że wysokość odpraw związana jest z liczbą lat przepracowanych w szkole oraz indywidualnymi decyzjami podejmowanymi przez nauczycieli dotyczącymi daty skorzystania z uprawnień emerytalnych.

Spytaliśmy jeszcze, ilu nauczycieli uprawnionych do świadczeń emerytalnych pracuje obecnie w polskich szkołach.

"Zgodnie z danymi systemu informacji oświatowej na dzień 30.09.2024 r. nauczycieli kontynuujących zatrudnienie w jednostkach systemu oświaty w Polsce uprawnionych do świadczeń emerytalnych było 95,2 tys., z ogólnej liczby 718,4 tys. zatrudnionych nauczycieli" - przekazuje MEN.

"W wymienionej ogólnej liczbie nauczycieli uprawnionych do świadczeń emerytalnych są nauczyciele, którzy skorzystali z tego uprawnienia i ponownie podjęli zatrudnienie" - dodaje.

Nauczyciele: Zarobki zbyt niskie

Przypomnijmy: w szkołach brakuje nauczycieli, a luki kadrowe łatane są właśnie przez emerytów. Natalia* mówi, że musi w szkole przepracować jeszcze co najmniej dwa lata, bo tyle brakuje jej do 60-tki. - Czy będę dalej pracować, to się okaże za dwa lata, jak poproszę ZUS o wyliczenie mi emerytury - mówi Interii. Reklama

- Wyższa odprawa raczej nie będzie zachętą do odchodzenia na emeryturę - komentuje. W jej ocenie, nawet jeśli odprawa wzrośnie, nauczyciele - w miarę sił i możliwości - będą woleli odłożyć w czasie przejście na emeryturę i pracować na dotychczasowych zasadach.

- Tak zrobi moja dyrektorka. W marcu 2025 mogłaby odejść - zostaje jeszcze cztery lata. Wicedyrektor może odejść w maju 2026 - nie odejdzie. W 2028 mogłyby odejść dwie nauczycielki - nie planują odchodzić. W 2029 kolejne trzy - tylko jedna z nich ma plan odejścia wraz ze skończeniem 60 lat - dodaje nauczycielka.

Inna nauczycielka, Katarzyna, mówi nam tak: - Lubię swoją pracę, jestem pasjonatem, ale pracuje się coraz trudniej. Odejdę wtedy, kiedy będę czuła, że nie daję rady. Całe życie zawodowe pracuję na dwóch etatach, bo zarobki są zbyt niskie. Pieniądze jednak będą ostatnią rzeczą, którą wezmę pod uwagę, ale policzę je dokładnie.

Odprawa może zachęcić do przejścia na emeryturę?

Sylwia przeszła już na emeryturę, odprawę otrzymała na starych zasadach. Nadal pracuje w szkole - w ten sposób dorabia. Reklama

- Uważam, że nauczyciele powinni mieć takie same prawa jak inni pracownicy samorządowi, są przecież urzędnikami państwowymi - komentuje kwestię zmian dotyczącą odpraw.

Jest też zdania - przeciwnie do naszych poprzednich rozmówczyń - że podwyższenie kwoty odprawy emerytalnej może zachęcić do odejścia ze szkoły. - Z moich rozmów z nauczycielami wynika, że wielu z nich już odlicza czas do emerytury, wielu jest wypalonych zawodowo i obciążonych nadgodzinami.

- Dla mnie, emerytki lubiącej pracę z dziećmi, jest to przyjemność i dodatkowy zarobek do emerytury. Dziś mam 72 lata, ile jeszcze popracuję - nie wiem. Jak rozmawiam z koleżankami to mówię, że mam komfort, pracuję, bo chcę, one muszą dotrwać do emerytury i odliczają do niej czas - komentuje.

Na koniec zaznacza: - Odprawę emerytalną otrzymuje się raz. A są jeszcze jubileuszówki, które dostaje się zawsze, gdy pracuje się w szkole, nawet jeśli jest się emerytem.

Wyższa i nowa nagroda jubileuszowa

MEN wprowadzić ma też zmiany w wysokości wspomnianych nagród jubileuszowych, które również mają być identyczne z nagrodami otrzymywanymi przez pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole. Wówczas wynosić będą: Reklama

- po 20 latach - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego,

- po 25 latach - 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego,

- po 30 latach - 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego,

- po 35 latach - 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego,

- po 40 latach - 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego, (obecnie jest to 250 proc. wynagrodzenia),

- po 45 latach - 400 proc. wynagrodzenia (obecnie ta nagroda nauczycielom nie przysługiwała).

Sylwia wylicza: - Jestem nauczycielem dyplomowanym, obecnie mam pełen etat, bez wychowawstwa, z 20-procentowym dodatkiem stażowym i sporym dodatkiem motywacyjnym. Netto otrzymuję 5367 zł. Jubileuszówki za 40 lat pracy dostałabym nieco ponad 15 tys., po 45 latach ponad 21 tys. Czy to tak dużo?

Zmiany mogą zostać wprowadzone już od przyszłego roku szkolnego.

*Imiona nauczycielek zostały zmienione