Jak wielokrotnie opisywaliśmy w Interii, problem migracji na granicy polsko-niemieckiej sprowadza się do trzech procedur. Dwie pierwsze i najbardziej transparentne to readmisja i procedura dublińska .

Najnowsze informacje przekazane nam przez Policję Federalną dotyczą okresu od marca do końca czerwca 2025. Ostatni ze wskazanych miesięcy był rekordowy w skali roku - zawrócono/nie wpuszczono wówczas 769 osób. Po dodaniu tych danych do publikowanych przez nas wcześniej, łącznie liczba zawróceń/niewpuszczeń w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 to 12874 osoby.