Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Alert IMGW: Uwaga na wichury

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 18:00 do 22:00 we wtorek w woj. zachodniopomorskim oraz od godz. 22:00 we wtorek do godz. 2:00 w środę.