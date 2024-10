Vincent uspokoi pogodę

W ciągu dnia będzie przeważnie pogodnie i bez opadów . Termometry pokażą od 11 do 14 stopni Celsjusza . Na terenach podgórskich będzie wyraźnie chłodniej: od 8 do 10 stopni .

Pogoda w niedzielę wyraźnie gorsza

Pogoda zacznie się jednak pogarszać w niedzielę , za sprawą zbliżającego się z zachodu niżu . To oznacza pogorszenie warunków. Już w nocy z soboty na niedzielę pojawią się przelotne opady deszczu , głównie na zachodzie i w centrum. Wrócą przygruntowe przymrozki , które w rejonie Karpat mogą sięgnąć -2 st. C .

Ponieważ cały czas będzie do nas napływać dość chłodne powietrze polarne morskie, to na ocieplenie nie mamy co liczyć. W niedzielę możemy się spodziewać od 8-10 stopni na północy i na terenach podgórskich przez 11-13 st. C w centrum do 14-16 stopni Celsjusza na południu kraju.