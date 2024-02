Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północnej Polski. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w województwach: pomorskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Najmocniejsze porywy wiatru prognozowane są w nocy - przekazali synoptycy. Ostrzeżenia mają obowiązywać do popołudnia w sobotę.

Prognoza pogody. Alerty pierwszego i drugiego stopnia IMGW

Prócz tego w kraju wydano alerty drugiego stopnia dotyczące roztopów. Obowiązują one w województwach: podkarpackim, śląskim, małopolskim i dolnośląskim.

Dla wszystkich wyjeżdżających na ferie bądź planujących swój wypoczynek informacje te mogą okazać się kluczowe. Jak bowiem czytamy - w rejonach zalegania pokrywy śnieżnej na obszarach poniżej 1200-1400 m n.p.m. prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Ostrzeżenie ma obowiązywać od północy w sobotę do południa w poniedziałek.

"Temperatura minimalna od około zera do 3 stopni. Temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni C. Suma opadów deszczu za cały okres ostrzeżenia od 25 mm do 40 mm (od 10 mm do 15 mm na dobę). Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 65 km/h, z zachodu" - brzmi treść ostrzeżenia dla powiatu tatrzańskiego.

Pogodowy chaos w weekend. Silny wiatr, gołoledź i odwilż

W nocy z piątku na sobotę w całym kraju należy spodziewać się opadów deszczu bądź deszczu ze śniegiem, a w Bieszczadach gołoledzi. Przyrost pokrywy śnieżnej możliwy tylko w Tatrach. Tam spaść może do 10 cm śniegu.

Jaka pogoda będzie towarzyszyć nam w weekend? W sobotę przelotne, nieduże deszcze, niemal w całym kraju, a w niedzielę na zachodzie, południu i północnym wschodzie" - prognozuje portal Twoja Pogoda. "Cały czas bardzo silny wiatr do 50-60 km/h. Temperatura wysoka, od 5 stopni C na Suwalszczyźnie do 10 stopni C na zachodzie i południu" - czytamy.

