Prokurator Teresa Rutkowska Szmydyńska zawieszona

Resort dodał, że doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, w związku z pełnieniem funkcji prokuratura okręgowego w Gdańsku, w celu " osiągnięcia korzyści majątkowej , poprzez podejmowanie bez podstawy prawnej czynności procesowych w postępowaniu przygotowawczym".

W komunikacie podkreślono, że działo się tak " wbrew obiektywnym oraz prawidłowym ustaleniom i wnioskom wynikającym ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, co stanowiło działanie na szkodę interesu prywatnego ustalonej małoletniej pokrzywdzonej oraz na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości".

Prokuratura umarzała sprawę. Chodzi o syna Jacka Kurskiego

Prokuratura dwukrotnie umorzyła sprawę domniemanego doprowadzenia nieletniej do innych czynności seksualnych w latach 2009-2012, o co podejrzewany był Zdzisław Kurski. To syn byłego prezesa TVP w czasach PiS - Jacka Kurskiego. Decyzje o umorzeniu podejmowano z powodu braku dowodów, dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.