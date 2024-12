Zdzisław Kurski opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odniósł się do sprawy sprzed lat, ponownie wywołującej w ostatnich dniach wiele emocji. Syn Jacka Kurskiego , według ustaleń "Gazety Wyborczej", miał wykorzystać nieletnią.

Sprawa Zdzisława Kurskiego. Mężczyzna wydał oświadczenie

"Powtarzane przez pana Tuska oskarżenia pochodzą od osoby leczonej psychiatrycznie, naszczuwanej przez swego ojca, powszechnie wśród znajomych uważanego za alkoholika i degenerata, który używał tego oszczerstwa do szantażu dla uzyskania wysokiego stanowiska od mojego ojca" - czytamy.

Syn byłego prezesa TVP wskazał także, że już w przeszłości, pojawiające się wobec niego oskarżenia, niszczyły mu życie. Jak wskazywał, z tego powodu nie doszło m.in. do jego ślubu z ówczesną partnerką.

Syn Jacka kurskiego apeluje do mediów

Zdzisław Kurski stwierdził też, że "śledztwo i decyzje prokuratury jasno pokazują", że jest on niewinny. Tymczasem zainteresowanie się sprawą przez wysokiej rangi polityków, w tym premiera Donalda Tuska , ma być aktem zemsty na jego ojcu - Jacku Kurskim , którego pragną "wyeliminować z życia publicznego".

Zdaniem syna polityka PiS to właśnie ojcem potencjalnej pokrzywdzonej powinna zająć się prokuratura i jemu "stawiać ewentualne zarzuty". Jednocześnie autor wpisu poinformował, że oświadczenie w tej sprawie wkrótce złoży jego siostra, Zuzanna, a on sam jest gotów do współpracy z "uczciwą prokuraturą".