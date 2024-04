Kiedy zadzwoniliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przekazano nam, że syn Donalda Tuska został potraktowany jak wszyscy inni kandydaci na stanowiska w tej państwowej instytucji, zaś nową pracę rozpoczął wraz z początkiem miesiąca.

Michał Tusk w urzędzie wojewódzkim

Próbowaliśmy się dowiedzieć, co należy do obowiązków Michała Tuska, ile zarabiają specjaliści w pomorskim urzędzie oraz jak dokładnie przebiegał proces rekrutacji. Do czasu publikacji tekstu, nie uzyskaliśmy jednak żadnej odpowiedzi na przesłane pytania.