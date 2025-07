Głównym wyzwaniem dla PiS będzie utrzymanie mobilizacji i inicjatywy przez kolejne dwa lata, tak, żeby nie wytracić impetu przy jednoczesnej nasilającej się rywalizacji z Konfederacją . PiS będzie musiał poszukać drogi do młodych prawicowych wyborców, co dla partii obciążonej ośmioma latami rządów nie będzie łatwe.

Jednocześnie nie jest to formacja wewnętrznie spójna. Walka o władzę może skończyć się głębokim podziałem, a nawet rozłamem, tym bardziej, że PiS będzie starał się walczyć o całą pulę, zamiast "hodować" sobie już nie tyle słabego koalicjanta, co poważnego rywala.

Poglądy liderów Konfederacji lokują się na prawo od jej wyborców. Jeśli chcą poważnie myśleć o władzy, powinni iść kursem rozsądku, a nie szurii - gdzie z kolei muszą się liczyć z bezkompromisową konkurencją ze strony Grzegorza Brauna . Tylko narracyjnej słabości innych partii Konfa zawdzięcza to, że może tak swobodnie wybierać sobie pole starcia. Wyrazistość i walka z establishmentem jest tym, co napędza im poparcie w sieci.

Największy problem ma Polska 2050 , która jako zbyt podobna do PO musi najostrzej walczyć o tlen - co kończy się awanturami w koalicji i słabnięciem jej jako całości.

Czy to oznacza możliwość przejścia PSL-u do obozu PiS? To raczej pieśń przyszłości, po wyborach parlamentarnych, jeśli do dymisji zmuszony zostanie Kosiniak-Kamysz i nie będzie możliwości budowy żadnej anty-PiSowskiej koalicji.