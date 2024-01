Ferie zimowe 2024. Jakie ceny za ferie w Polsce?

Wśród ofert przygotowanych na ferie zimowe 2024 w Polsce królują te ulokowane w pobliżu stoków i wyciągów narciarskich. Można jednak znaleźć także oferty z innych regionów naszego kraju. Poniżej prezentujemy przegląd różnych propozycji przygotowanych przez biura podróży.

Aby ich porównanie było jak najbardziej miarodajne, wszystkie podane poniżej ceny dotyczą wyjazdu na siedem dni w terminie 20-27 stycznia dla trzech osób (dwie osoby dorosłych i 12-letnie dziecko). Szczegóły ofert pochodzą z serwisu wakacje.pl.

Ferie 2024 w Zakopanem. Zawrotne kwoty

Najtańsza spełniająca opisane powyżej kryteria oferta w Zakopanem to wydatek 2971 zł za hotel w ofercie bezzwrotnej. Cena nie obejmuje dojazdu, ani wyżywienia. W zależności od długości koniecznej do pokonania trasy i przy uwzględnieniu wysokich cen zakopiańskiej gastronomii, szczególnie w trakcie zimowej przerwy, ostateczna cena zamknie się zapewne w okolicach 5500-6000 złotych. Sporą część budżetu mogą też pochłonąć wejściówki na obiekty narciarskie.

Nocleg w czterogwiazdkowym hotelu w dwuosobowym pokoju z dostawką to koszt ok. 6000 zł. W cenę wliczone są śniadania, jednak dojazd i inne atrakcje, tak jak w przypadku większości innych ofert, trzeba zorganizować we własnym zakresie. Najdroższe pobyty w jednym z luksusowych hoteli w bezpośrednim sąsiedztwie Krupówek to wydatek sięgający nawet 10 000 zł - do tego trzeba doliczyć dojazd, karnety na stokach, obiady, kolacje i inne atrakcje poza terenem obiektu.

Ferie 2024 w Sudetach

Budżetowa oferta tygodniowego pobytu w trzygwiazdkowym hotelu w Bogatyni (Góry Izerskie) to niecałe 2300 zł. W cenie, oprócz noclegu, mamy zapewnione śniadania. Najwięcej propozycji dotyczy obiektów w Świeradowie-Zdroju, ceny wahają się od 2100 do nawet 7500 zł w hotelu z czterema gwiazdkami i bogatą ofertą SPA. Większość ofert "ze środka stawki" to wydatek rzędu 3500-4000 zł za sam hotel z wliczonym śniadaniem.

Ferie 2024 w Bieszczadach

Najtańsza dostępna na portalu oferta dotyczy apartamentów w okolicy Polańczyka. Cena nie jest jednak wybitnie niska - trzyosobowa rodzina za pokój bez wyżywienia zapłaci prawie 3500 zł. O 500 zł drożej wyceniono ofertę w trzygwiazdkowym hotelu nad Soliną, jednak tu można liczyć na wyżywienie, śniadania i obiadokolacje. Dla gości dostępna jest także strefa SPA. Biura podróży z reguły nie oferują pobytów w domkach - w innych portalach można znaleźć takie obiekty w cenach zaczynających się od 2500 zł za pobyt, jednak zdecydowana większość ofert jest już niedostępna.

Niewiele lepiej wygląda dostępność w terminach kolejnych tur ferii, które ostatni uczniowie zakończą 25 lutego.

Ferie zimowe 2024 nad Bałtykiem

Wszyscy, którzy od krajobrazu gór wolą podziwiać zimowy Bałtyk także znajdą coś dla siebie i bez wątpienia zapłacą w tym okresie mniej niż ci, którzy wybiorą Zakopane czy Polańczyk. Tygodniowy pobyt w apartamencie w Ustce można zarezerwować już za 1400 zł. Trzygwiazdkowy hotel w Sarbinowie na Pomorzu Zachodnim (ze śniadaniami) to z kolei 2700 zł w ofercie bezzwrotnej. Jeżeli w przerwie zimowej głównym celem urlopu jest wypoczynek w luksusowym hotelu z dobrze wyposażoną strefą wodną i SPA, to w Mielnie za pięciogwiazdkowy standard trzeba zapłacić ponad 6000 zł z pełnym wyżywieniem.

Z pewnością w każdej z tych lokalizacji można znaleźć noclegi w niższych cenach, jednak wymaga to dodatkowego wysiłku i mozolnego przeglądania kolejnych ogłoszeń, które w tej chwili w większości są już niedostępne. Krajowe oferty biur podróży są jednocześnie dobrym punktem wyjścia dla propozycji zagranicznych, które w tym roku cieszą się wyjątkowym powodzeniem.

Ferie 2024. Ile zapłacimy za zimowy wyjazd za granicę?

Według zestawienia przygotowanego przez ekspertów wakacje.pl pięć najpopularniejszych kierunków zagranicznych dla rodzin z dziećmi na ferie zimowe w 2024 roku to:

Egipt Hiszpania Malta Zjednoczone Emiraty Arabskie Cypr

W poniższej analizie pod uwagę wzięte zostały tylko oferty all-inclusive w terminie zbliżonym do tego przyjętego dla ofert krajowych (różnica w dacie rozpoczęcia urlopu, wycieczka siedmiodniowa).

Ferie 2024 w Egipcie

Największą popularnością wśród turystów z Polski cieszą się kurorty w Hurghadzie i Marsa Alam. Najtańsza oferta dla czterogwiazdkowego hotelu ulokowanego w drugiej miejscowości to 4417 zł, jednak konieczny jest dojazd na lotnisko w Berlinie, gdzie na tydzień trzeba będzie zostawić samochód (można też wybrać transport publiczny). W cenie zawierają się bilety lotnicze i pobyt w hotelu. Najdroższe opcje oscylują w gracach 17-18 tysięcy złotych, jednak większość popularnych wyborów turystycznych w hotelach o dobrej opinii zamyka się w 7-8 tysięcy.

W Hurghadzie ceny utrzymują się na podobnym poziomie. Dwie najpopularniejsze oferty to odpowiednio 8019 zł i 7205 zł. Najtańszy dostępny wyjazd feryjny to w przypadku Hurghady 4870 zł w trzygwiazdkowym hotelu (wylot z Katowic).

Ferie 2024 w Hiszpanii

All-inclusive w 3-gwaizdkowym hotelu na Majorce w najbardziej budżetowej wersji może kosztować zaledwie 4000 zł (razem z przelotami). Większość ofert na wyspie jest zdecydowanie droższa, ten najpopularniejsze to zwykle 8-9 tysięcy złotych.

Na innym archipelagu należącym do Hiszpanii – Wyspach Kanaryjskich – ceny osiągają podobne pułapy (sporo ofert poniżej 10 tysięcy złotych), jednak można też trafić na zdecydowanie droższe – blisko 20 tysięcy kosztuje pobyt w jednym z 4-gwiazdkowych hoteli w Maspalomas.

Stawki nie zmieniają się znacząco, jeśli wybór padnie na kontynentalną część Hiszpanii, np. Costa del Sol. Tam najtańszy pobyt można zabukować za 5217 zł, jednak większość ofert to minimum 7 tysięcy. Najtańsze ferie w Hiszpanii to 3 gwiazdki w regionie Costa Blanca (Benidorm) za 3300 zł, jednak cena nie obejmuje biletów lotniczych, co zdecydowanie zaniża jej wartość.