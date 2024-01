Mrozy przetaczają się przez Polskę. W nocy z poniedziałku na wtorek odnotowano temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza , a w ciągu dnia panuje kilkunastostopniowy mróz. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych dniach zima nie odpuści, chociaż pod koniec miesiąca nastąpi zmiana.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Z prognoz długoterminowych zaprezentowanych przez Centrum Modelowania Meteorologicznego wynika, że w połowie stycznia powinny utrzymywać się silne morzy, przekraczające średnią wieloletnią dla tego okresu. W czwartym tygodniu roku ma być z kolei cieplej niż zazwyczaj. Później temperatury będą mieścić się w normie.

Ferie 2024. Prognoza długoterminowa

Według synoptyków z IMGW trzeci tydzień roku, czyli okres od 15 do 21 stycznia (pierwsza tura ferii), będzie zimny. W tych dniach temperatury mogą być niższe od średniej o 1 st. C do nawet 3 stopni Celsjusza.

Według prognozy długoterminowej IMGW pod koniec stycznia w całym kraju będzie cieplej niż zwykle o tej porze roku / IMGW /

Ferie zimowe najwcześniej zaczynają się w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim oraz zachodniopomorskim. Tam potrwają one od 15 do 28 stycznia. Zgodnie z długoterminowymi prognozami pogody najchłodniej w tym czasie będzie na północy i północnym zachodzie kraju. Temperatury będą tam niższe od średniej nawet o 3,1 st. C.

Na Mazowszu temperatury będą niższe o 2,1 st. C, na Dolnym Śląsku o 1,7, st. C, a na Opolszczyźnie o 1,9 st. C. Praktycznie w całym kraju będzie mroźnie nie tylko w nocy, ale również w ciągu dnia.

Na brak śniegu nie będzie można narzekać, szczególnie w górach. Obecnie w Dolinie Pięciu Stawów grubość pokrywy śnieżnej wynosi 88 cm, a na Kasprowym Wierchu 81 cm. Według prognoz suma opadów w styczniu będzie w całym kraju wyższa od średniej. Śnieg i deszcz ze śniegiem będzie padać również na nizinach, głównie na południu oraz na Pomorzu.

Wiele wskazuje na to, że ten okres będzie najlepszy pogodowo dla miłośników zimowej aury. Potem warunki zaczną się zmieniać.

Ferie zimowe 2024: Cieplej pod koniec stycznia

W czwartym tygodniu roku ma przyjść ocieplenie. Według synoptyków temperatury będą wyraźnie wyższe od średniej wieloletniej. Na południu kraju mogą być one nawet o niemal trzy stopnie Celsjusza wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku.

Ferie zimowe w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim zaplanowane są na okres od 22 stycznia do 4 lutego. Oznacza to, że nie wszędzie w tym czasie warunki będą zimowe. Temperatury będą wyraźnie wyższe niż zwykle: na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach o ponad 2 stopnie Celsjusza przekroczą normę wieloletnią.

Oznacza to, że planujący wyjazd na ferie w tym czasie będą mogli korzystać z cieplejszej aury. Możliwe więc, że choć śniegu wciąż pozostanie wystarczająca ilość, szczególnie w górach, to nie można wykluczyć również lokalnych opadów deszczu ze śniegiem lub deszczu. To może nieco zepsuć radość z wyjazdu na zimowe ferie.

Ferie 2024. Powrót do normy w lutym

Kolejne tygodnie, czyli koniec stycznia i początek lutego oznaczają powrót do temperatur typowych dla tego okresu. Według prognoz długoterminowych IMGW średnia temperatura do połowy lutego ma się mieścić w normie wieloletniej. W większości kraju w tym czasie opady będą z kolei powyżej normy z lat 1991-2020.

Oznacza to, że ferie zaplanowane w okresie 29 stycznia-11 lutego i 12-25 lutego powinny odbyć się w zimowych warunkach, nie odbiegających zbytnio od tych, które w tym czasie panowały przed laty. Dotyczy to województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Ferie zimowe 2024: Terminy dla poszczególnych województw

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024 prezentują się następująco:

15-28 stycznia: województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie; 22 stycznia-4 lutego: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

podlaskie, warmińsko-mazurskie; 29 stycznia-11 lutego: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie; 12-25 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody obarczone są dużym ryzykiem błędu i ich sprawdzalność może nie być zbyt wysoka. Prognozy mogą się jeszcze zmieniać, dlatego też warto stale śledzić aktualne komunikaty pogodowe.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!