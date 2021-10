Mariusz Błaszczak: Zwiększamy liczbę żołnierzy na granicy

​"Już niebawem nad szczelnością granicy z Białorusią będzie czuwać około 10 tys. wojskowych" - zapowiedział szef MON Mariusz Błaszczak. Oznacza to, że liczba żołnierzy skierowanych do służby na granicy zostanie zwiększona o 2,5 tys. ludzi. Polityk dołączył do wpisu film, na którym zarejestrowana została próba siłowego sforsowania granicy polsko-białoruskiej przez migrantów.

Zdjęcie Granica polsko-białoruska. Zdjęcie ilustracyjne / Marek Maliszewski / Reporter