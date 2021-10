Kryzys na granicy: Siłowa próba przedarcia się migrantów. Dwóch żołnierzy w szpitalu

Dwóch polskich żołnierzy trafiło w niedzielę wieczorem do szpitala, po kolejnej siłowej próbie przedarcia się migrantów z Białorusi do Polski. Do zdarzenia doszło niedaleko Usnarza Górnego - poinformowała rzeczniczka SG ppor. Anna Michalska. Jak dodała, od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią wydano 1287 zezwoleń na wjazd do strefy objętej ograniczeniami.

Zdjęcie Grupa cudzoziemców licząca ok 60 osób próbowała siłowo wedrzeć się do Polski. / Straż Graniczna / Twitter