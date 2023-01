Mariusz Błaszczak: Wysłaliśmy wniosek o zgodę ws. przekazania Leopardów

Oprac.: Sebastian Przybył Polska

Niemcy otrzymały już wniosek Polski o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 do Ukrainy - oznajmił na Twitterze wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef resortu zaapelował do rządu w Berlinie, by przyłączył się do koalicji państw wspierających Kijów przekazaniem tych maszyn.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak / Polsat News