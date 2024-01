Marcin Kącki przerwał milczenie. "Uwierzyłem, że mogę facetom pokazać moją drogę i próbę naprawy"

Co więcej, Marcin Kącki przekazał, że miał umówić się z Karoliną Rogaską na spotkanie, ale jak twierdzi ta "zrezygnowała". - Pisząc, że wszystko mi powiedziała i żebym pamiętał, że doszło z mojej strony do przekroczenia, a nie znaczy nie - to wszystko opisałem w tekście. Błąd, jaki popełniłem, to ten, że uwierzyłem, że mogę facetom pokazać moją drogę i próbę naprawy - powiedział.