Marcin Kącki w ogniu krytyki

Do sprawy odniósł się także Wojciech Szot, dziennikarz działu kultura "Wyborczej". "Artykuł ukazał się w moim miejscu pracy i choć nie mam z nim nic wspólnego, to miejsce pracy mamy wspólne. Dlatego mogę napisać we własnym imieniu, bo za innych nie chcę się podpisywać - przepraszam. Mam poczucie, że gazeta - znowu - zamiast stać po stronie pokrzywdzonych, na pierwszym miejscu stawia tych, co krzywdzili. Kolejna lekcja dla nas wszystkich - żebyśmy przestali milczeć. Bo przecież to, co opisuje Kącki powinno być nie tylko przedmiotem artykułu, ale i namysłu nad tym, co zrobiliśmy z tego zawodu. I kim się stajemy, gdy zyskujemy władzę mówienia do publiczności" - napisał na Facebooku.