"Make beer, not war". Niecodzienny apel na polskim niebie

Oprac.: Dawid Kryska Polska

Pilot samolotu z Poznania postanowił zaprotestować przeciwko wojnie w Ukrainie. Zrobił to, jak na pilota przystało, latając. Dzięki jego inwencji trasa lotu, którą można było śledzić w internecie, ułożyła się we wzywający do zakończenia inwazji napis: "Make beer, not war" ("Róbcie piwo, nie wojnę" - red.)

Zdjęcie Niezwykły apel na wielkopolskim niebie / Flightradar24 / Twitter