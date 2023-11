Magdalena Biejat wraca z pomysłem rządu PiS. Chce "testu przedsiębiorcy"

W rozmowie z Wirtualną Polską Magdalena Biejat zabrała głos w sprawie osób, które są zatrudnione na B2B (ang. business-to-business). Chodzi o taką formę zatrudnienia, w której stronami umowy są podmioty gospodarcze. Zdaniem polityk Lewicy, obecnie taka forma jest nadużywana przez osoby, które udają jednoosobowe działalności gospodarcze , by uniknąć podatków.

Magdalena Biejat wraca do pomysłu testu przedsiębiorcy

- Jeżeli ktoś chodzi do pracy, spełnia zasady etatu, a jednocześnie udaje, że jest jednoosobową działalnością gospodarczą po to, aby unikać podatków, to jest oszustwo - powiedziała. Dodała też, że na rynku są osoby "wypychane" na taką formę zatrudnienia przez pracodawców.