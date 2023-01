Żona ministra w Kancelarii Premiera udała się do biura byłego prezydenta Lecha Wałęsy, aby prosić go o wsparcie swojej inicjatywy politycznej "Mam Dość 2023". Schreiber zamieściła w mediach społecznościowych nagranie ze spotkania z byłą głową państwa.

- Przyjechałam do miejsca, gdzie wolna Polska narodziła się na nowo, a obok mnie siedzi wielka legenda - prezydent Lech Wałęsa - rozpoczęła Schreiber.

Lech Wałęsa poparł inicjatywę Marianny Schreiber "Mam Dość 2023"

Prezydent podkreślił, że "walczył po to, by powstawała nowa rzeczywistość". - Potrzebne są nam nowe inicjatywy, nowe porządkowanie Polski, Europy i świata, więc kiedy spotykam młodych ludzi, którzy chcą działać i organizować "po nowemu", to zawsze wspierałem, wspieram i będę wspierał takie inicjatywy - oznajmił Lech Wałęsa. - Tę inicjatywę wspieram - dodał.

Reklama

W swojej wypowiedzi podkreślił jednak, że "będzie się przyglądał" Mariannie Schreiber, czy "rzeczywiście porządkuje przyszłą Polskę".

Na koniec nagrania Wałęsa przystał na propozycję żony polityka PiS i przytulił się z nią. - Ale mi się udało - żartował.