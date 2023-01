Lech Wałęsa po głosowaniu w sprawie SN: Wycofuję swoje sympatyzowanie z PO

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Polska

W związku z dzisiejszym głosowaniem posłów Platformy Obywatelskiej otwierającym drogę PiS-owi do środków unijnych postanowiłem wycofać swoje sympatyzowanie z PO - zadeklarował były prezydent Lech Wałęsa odnosząc się do przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej zaapelował do posłów opozycji, by "podjęli zdecydowane działania przeciwko tym, którzy łamali i wciąż łamią Konstytucję".

Zdjęcie Lech Wałęsa / Polsat News