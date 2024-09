Nadchodzi szczyt aktywności kleszczy. GIS radzi, jak postępować

Kleszcze to zmora niemal każdej wyprawy do lasu. Owe stworzenia należą do rzędu pajęczaków. Żywią się krwią, a w niektórych przypadkach mogą przenosić groźne dla zdrowia ludzkiego choroby. Mowa tu między innymi o boreliozie czy kleszczowym zapaleniu mózgu. Nic dziwnego, że wiele osób odczuwa strach przed rzeczonymi pajęczakami.

Jak wynika z posta udostępnionego przez Główny Inspektorat Sanitarny na Facebooku, kleszcze mogą szukać żywicieli przez cały rok. Co więcej, szczyt ich aktywności przypada na dwa terminy – maj-czerwiec oraz wrzesień-październik. Oznacza to, że podczas wyprawy do lasu należy zachować ostrożność. Reklama

GIS radzi, by po spacerze zmienić ubranie oraz dokładnie sprawdzić ciało i włosy. Jeżeli w spacerze do lasu brał udział również pies, to jego również warto obejrzeć. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował także infografikę przedstawiającą proces usuwania kleszcza. Do tego zabiegu konieczna okazuje się pęseta bądź haczyk.

Prosty sposób na kleszcze mają również leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego. By pozbyć się kleszczy po spacerze wystarczy zwykła rolka do ubrań. Można kupić ją w niemal każdym sklepie za parę złotych.

Gdzie można natknąć się na kleszcze? W tych miejscach musisz uważać

Ryzyko złapania kleszcza istnieje zawsze, gdy wybieramy się do lasu. Owe pajęczaki najczęściej żerują w miejscach porośniętych gęstą trawą bądź krzewami. Kleszcze występują częściej w lasach liściastych i mieszanych. Można się na nie natknąć również na łąkach oraz na obrzeżach lasów. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie rządowej, kleszcze zazwyczaj bytują na obszarach o średnim poziomie wilgotności.

Czy da się jakoś zabezpieczyć przed kleszczami? Istnieją sposoby, które mogą zminimalizować ryzyko ukąszenia przed tego rodzaju pajęczaka. Pierwszym z nich, jest oczywiście unikanie wysokich zarośli podczas wycieczek do lasu. Kolejny sposób to ubieranie odzieży z długimi rękawami. Warto również postawić na dłuższe spodnie. W odstraszeniu kleszczy mogą także pomóc specjalne preparaty, które zazwyczaj są dostępne w formie sprayu. Reklama