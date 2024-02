Konrad Berkowicz z zaskakującą prośbą. Marszałek Sejmu zachwycony

- Obiecał pan na początku kadencji, że zlikwiduje pan zamrażarkę sejmową - zwrócił się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni .

- Jeżeli mimo wszystko nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami - powiedział Berkowicz i przekazał marszałkowi foliową torbę z uszkami.

Szymon Hołownia: Ma pan talent. Złoty przycisk

Jak stwierdził, prezent przyjął z wdzięcznością. - Zobowiązuje się zaprosić konwent seniorów na wyserwowane uszka na naszym następnym spotkaniu. - Jeżeli miałby pan inne pomysłu co do cateringu panie pośle, to serdecznie zapraszam, chętnie przyjmiemy. Czym chata bogata - dodał.