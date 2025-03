- Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w poniedziałek sprawozdanie finansowe Komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Pełne uzasadnienie tej decyzji znajdzie się w uchwale PKW dotyczącej tej sprawy - przekazał dziennikowi rzecznik PKW Marcin Chmielnicki.

W konsekwencji formacja może stracić dotację w wysokości od 400 do 500 tysięcy złotych oraz prawo do subwencji. Jak ustaliliśmy, Konfederacja odwoła się od decyzji, po czym sprawa trafi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.