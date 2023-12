Jak wynika z raportu dobowego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w poniedziałek jedna osoba zginęła z powodu zatrucia tlenkiem węgla . Również w poniedziałek doszło do śmiertelnego w skutkach wychłodzenia organizmu .

Ofiara mrozu w Krakowie

Jak wynika z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek temperatury będą niskie i w wielu miejscach kraju będzie mroźnie . Tego typu aura może być bardzo niebezpieczna.

Jak informuje RCB, w poniedziałek jedna osoba zmarła w wyniku wychłodzenia organizmu . Doszło do tego w Krakowie . Z danych Komendy Głównej Policji, na które powołuje się RCB, wynika, że od 1 listopada z tego powodu zmarło 9 osób .

Śmiertelnie groźny czad

W poniedziałek do śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla doszło w Zawierciu, w województwie śląskim . Począwszy od 1 października Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej również odnotowała 9 zgonów tym spowodowanych .

RCB radzi , by zainstalować w swoim domu lub mieszkaniu czujnik tlenku węgla oraz wietrzyć pomieszczenia, w których znajdują się piece gazowe i termy. Specjaliści z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zalecają, by nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, kontrolować szczelność przewodów kominowych oraz sprawdzać wentylację.

Tlenek węgla (potocznie: czad) to bezbarwny i bezwonny gaz. Objawy zatrucia to:

RCB uczula, by "w każdym przypadku natychmiast zadzwonić po pomoc lekarską na numer 112" .

Zimowe zagrożenia

Aby uniknąć zagrożenia stosujmy zasady bezpieczeństwa i nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka. Reagujmy - telefon pod 112 może uratować komuś życie - zaleca rządowe centrum we wpisie w serwisie X.

Wśród zaleceń dotyczących zachowania podczas zimy znalazły się również takie, by odśnieżać dach oraz chodnik przed domem, a udając się w podróż samochodem zabierać ze sobą kable rozruchowe. Auto należy też zatankować, oraz poruszać się na oponach zimowych. Warto też mieć przy sobie naładowany telefon oraz ładowarkę i powerbank.

RCB radzi również, by usunąć sople z dachu i korzystać bezpiecznie z urządzeń grzewczych. Aby nie dopuścić do wychłodzenia organizmu specjaliści zalecają ubierać się stosownie do pogody, nie rozgrzewać się alkoholem oraz reagować wówczas, gdy inna osoba potrzebuje pomocy. Trzeba również dbać o dobrostan zwierząt.