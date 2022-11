Polska Część emerytów musi uważać. ZUS wprowadza ważne zmiany od grudnia

Mój Prąd 5.0. Co to za program i kto może skorzystać z dofinansowania?

Mój Prąd to program, który ma na celu propagowanie idei odnawialnych źródeł energii w Polsce poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Osoby, które pragną zwiększyć swoją niezależność energetyczną w dobie wysokich cen prądu w 2022 roku, mogą starać się o dofinansowanie do zakupu samych paneli fotowoltaicznych lub instalacji fotowoltaicznych wraz z dodatkowymi urządzeniami, w tym magazynami energii lub magazynami ciepła.

O dotacje do mikroinstalacji (PV) i urządzeń gromadzenia energii starać mogą się wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, o ile rozliczają się one w ramach net-billingu. Dotyczy to nowych prokonsumentów, a także dotychczasowych użytkowników, którzy na rzecz systemu wprowadzonego 1 kwietnia 2022 zrezygnowali z rozliczania w systemie opustów.

Kolejna edycja programu Mój Prąd ruszy już 15 grudnia - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podstawową zmianą, jaką przyniesie Mój Prąd 5.0 będą wyższe dotacje na część przedsięwzięć finansowanych w ramach programu.

Program Mój Prąd 5.0. Ile pieniędzy można dostać od 15 grudnia?

W związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV - kwota dofinansowania wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł;

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:

do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych - nie więcej niż 7 tys. zł ;

; do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych - nie więcej niż 16 tys. zł.

Beneficjenci, którzy już otrzymali wypłatę dotacji z Mój Prąd 2022 otrzymają wyrównanie - o ile po przeliczeniu będzie im przysługiwać zwiększone dofinansowanie. Aby otrzymać dodatkowe środki nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.

Program Mój Prąd 5.0. Ile trzeba samemu dołożyć na instalację fotowoltaiczną?

Podstawowa zasada jest taka, że dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd nie może przekroczyć połowy kosztów inwestycji. Należy też podkreślić, że koszty kwalifikowane dotyczą zarówno wydatków poniesionych na zakup, jak i montaż elementów.

Program Mój Prąd 5.0. Do kiedy i jak złożyć wniosek online?

Program Mój Prąd miał zakończyć się w grudniu 2022 roku. Rząd dokonuje zmian także w tym obszarze. Nabór wniosków trwający od dnia 15 kwietnia 2022 roku został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

Aby złożyć online wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd, należy wykorzystać profil zaufany lub e-dowód. Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl. Do złożenia wniosku potrzebne są dane:

kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją "Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd",

dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,

zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

