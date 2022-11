Spis treści: 01 Czym są limity dorabiania do emerytury?

02 Kogo obowiązują limity dorabiania do emerytury?

03 Ile można dorobić do emerytury od grudnia 2022? ZUS wprowadza nowe limity

04 Dlaczego emeryci dorabiają do emerytury? Polska Kilkaset złotych więcej do emerytury. Kto może otrzymać te dodatki?

Czym są limity dorabiania do emerytury?

Osoby pobierające z ZUS świadczenia emerytalne oraz rentowe mają prawo do podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej. Ważne jest jednak to, aby dochody z tego tytułu mieściły się w określonych progach. Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, i zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.

Grudzień 2022 roku to miesiąc, w którym limity zarobkowe dla emerytów ulegają zmianie.

Kogo obowiązują limity dorabiania do emerytury?

Trzeba pamiętać, że limity nie dotyczą wszystkich emerytów i rencistów. Dochody z tego tytułu muszą kontrolować tylko seniorzy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego - dla kobiet wynosi on 60 lat, a w przypadku mężczyzn - 65 lat. Po przekroczeniu wskazanego wieku można zarabiać na emeryturze lub rencie bez żadnych ograniczeń.

Ponadto limity dorabiania do emerytury lub renty nie dotyczą również:

osób mających prawo do emerytury częściowej,

osób pobierających rentę inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub rentę rodzinną po tych inwalidach;

osób posiadających prawo do renty inwalidy wojskowego lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć była związana z pełnioną służbą wojskową;

osób pobierających renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Ile można dorobić do emerytury od grudnia 2022? ZUS wprowadza nowe limity

W trzecim kwartale 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 6480,67 złotych, czyli o 324,42 zł miesięcznie więcej niż w drugim kwartale. Oznacza to, że od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. przy przychodzie wyższym niż 4536,50 zł (czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 8424,90 (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) zostanie zawieszone.

Warto przypomnieć, że od września do listopada 2022 r. te limity były niższe. Wynosiły odpowiednio 4309,40 zł i 8003,20 zł. Zmiana limitu w grudniu jest więc dobrą informacją dla pracujących emerytów, którzy będą mogli dorabiać więcej.

Dlaczego emeryci dorabiają do emerytury?

W 2021 roku liczba osób, które podejmowały pracę, będąc równocześnie na emeryturze, wyniosła 812,9 tys. osób. Jest to aż o 271 tys. osób więcej niż 10 lat temu. Niektórzy z emerytów decydują się na taki krok, aby zapełnić swój wolny czas, jednak spora ilość z nich jest do tego zmuszona ze względu na swoją sytuację finansową. Pracujących emerytów najczęściej możemy spotkać wśród:

ochroniarzy,

dozorców,

szatniarzy,

kierowców,

opiekunów do dzieci i osób starszych,

gosposi.

